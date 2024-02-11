Гимараэс: "Очень счастлив в "Ньюкасле"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что счастлив на "Сент-Джеймс Парк" и не помышляет о смене клуба.

Согласно слухам, Гимараэс уже находится одной ногой в ПСЖ, который намерен воспользоваться затруднениями "Ньюкасла" с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Также пресса спекулирует о том, что контракт Бруно с "сороками" предусматривает фиксированные отступные в 100 миллионов фунтов.



Накануне Гимараэс своим дублем обеспечил "Ньюкаслу" победу 2:3 над "Ноттингем Форест", после чего 26-летний бразилец прояснил свои планы на будущее.



"Иногда люди много говорят обо мне, я же лишь думаю о футболе. Я счастлив здесь, и в этом клубе я показываю свою лучшую игру. Я нравлюсь фанатам, и я обожаю это. Я сосредоточен на своей игре, а люди пускай говорят".



"Иногда люди говорят о моем уходе, но я очень счастлив здесь, я получаю большое удовольствие. Я никогда не чувствовал себя столь обожаемым фанатами, как здесь. Они невероятны со мной и моей семьей, поэтому я стараюсь играть ради фанатов. Надеюсь, я смогу продолжать выступать здесь как можно дольше", — цитирует Гимараэса Daily Mail.