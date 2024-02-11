Тен Хаг: "Наша цель — попасть в Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб может заплатить высокую цену, если не попадет в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.
Крупно потратившись прошлым летом, "Юнайтед", не смог никого пригласить в зимнее трансферное окно — даже на правах аренды.
Болельщики "Юнайтед" возлагают большие надежды на то, что грядущим летом перестройка команды продолжится — особенно в свете прихода сэра Джима Рэтклиффа.
Однако непопадание в Лигу Чемпионов может стоить "Юнайтед" свыше 100 миллионов фунтов, поэтому Рэтклифф отлично понимает, насколько важно для "дьяволов" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.
"Ясное дело, играть в Лиге Чемпионов — это очень важно. Нам даже не нужно обсуждать это. Какой эффект это будет иметь? Я не знаю. У тебя будет больше финансовой мощи, если ты попадешь в Лигу Чемпионов, и это наша цель, абсолютно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
Добавим, в данный момент "Юнайтед" находится в девяти очках от замыкающего топ-4 "Тоттенхэма", но имеет матч в запасе.
11.02.2024 09:00
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