Тен Хаг: "Наша цель — попасть в Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб может заплатить высокую цену, если не попадет в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона.

Крупно потратившись прошлым летом, "Юнайтед", не смог никого пригласить в зимнее трансферное окно — даже на правах аренды.



Болельщики "Юнайтед" возлагают большие надежды на то, что грядущим летом перестройка команды продолжится — особенно в свете прихода сэра Джима Рэтклиффа.



Однако непопадание в Лигу Чемпионов может стоить "Юнайтед" свыше 100 миллионов фунтов, поэтому Рэтклифф отлично понимает, насколько важно для "дьяволов" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.



"Ясное дело, играть в Лиге Чемпионов — это очень важно. Нам даже не нужно обсуждать это. Какой эффект это будет иметь? Я не знаю. У тебя будет больше финансовой мощи, если ты попадешь в Лигу Чемпионов, и это наша цель, абсолютно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.



Добавим, в данный момент "Юнайтед" находится в девяти очках от замыкающего топ-4 "Тоттенхэма", но имеет матч в запасе.