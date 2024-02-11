Среди клубов Премьер-Лиги зреет недовольство Мастерсом

Среди клубов высшего английского дивизиона зреет недовольство исполнительным директором Премьер-Лиги Ричардом Мастерсом.

По информации Daily Mail, между клубами Премьер-Лиги еще никогда не было такой большой разобщенности за все 32 года существования соревнования.



Эта разобщенность связана прежде всего с проводимой Мастерсом политикой, а не с традиционным противостоянием интересов клубов "большой шестерки" и остальных.



В этом сезоне Премьер-Лига до предела ужесточила надзор за соблюдением правил финансового фейр-плей, что вылилось в снятие 10 очков с "Эвертона" и в одно из самых унылых зимних трансферных окон за последние годы.



Кроме того, на этой неделе Мастерсу со скрипом удалось провести голосование за запрет на заключение спонсорских контрактов по завышенным ценам, из-за чего "Манчестер Сити" пригрозил судебным иском к Премьер-Лиге.



Ранее Премьер-Лига также пыталась запретить своим участникам брать игроков в аренду у клубов, имеющих общих владельцев, чтобы помешать "Ньюкаслу" получить усиление из Саудовской Аравии в январе.



Все это привело к появлению значительной группы клубов, недовольных Мастерсом и желающих смены руководителя лиги.