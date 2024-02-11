Саутгейт сможет остаться у руля сборной до 2026 года — если захочет
Боссы FA хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии после Евро-2024.
На текущей неделе Саутгейт заявил, что определится со своим будущим после турнира в Германии грядущим летом, однако Ассоциация уже решила, что хотела бы продолжить сотрудничество с Гаретом.
Как сообщает BBC, после Евро-2024 FA надеется обсудить новый контракт с Саутгейтом, чье действующее соглашение рассчитано до декабря 2024.
Ассоциация надеется, что 53-летний Саутгейт поведет сборную как в Лиге Наций сезона 2024/25, так и в отборе к ЧМ-2026.
К настоящему моменту англичане сыграли 91 матч под руководством Саутгейта, одержав 57 побед (20 ничьих, 14 поражений).
11.02.2024 07:00
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