24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 11 февраля, двумя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" не проигрывает дома с октября во всех соревнованиях (6 побед, 4 ничьи). "Арсенал" выиграл лишь один из четырех последних выездных матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения). Ранее в этом сезоне "молотобойцы" уже дважды победили "канониров": 3:1 в Кубке Лиги в ноябре и затем 0:2 на "Эмирейтс" в Премьер-Лиге в декабре.



Плеймейкер "Вест Хэма" Лукас Пакета продолжает лечиться, а Мичейл Антонио пока не набрал форму после травмы колена. Альфонс Ареоля должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену в предыдущем матче.



Вингер Букайо Сака должен сыграть за "Арсенал", несмотря на то, что был заменен против "Ливерпуля". Александра Зинченко беспокоит икроножная мышца. Габриль Жезус под вопросом из-за проблем с коленом.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" выиграла девять из 11 домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиге — только у лидирующего "Ливерпуля" этот показатель выше. "Манчестер Юнайтед" оформил три победы подряд во всех соревнованиях, забив 11 голов — на один больше, чем в 10 предыдущих играх. "Красные дьяволы" выиграли все три последние встречи со "львами" во всех соревнования, включая противостояние на Boxing Day.



Защитник Пау Торрес залечил свою лодыжку и готов впервые за два месяца выйти в старте "Виллы". Впервые после Нового года может сыграть и Люка Динь, но Эзри Конса угодил в лазарет с вывихом колена.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес пропустит пару месяцев с травмой связок колена. У Аарона Ван-Биссаки случился рецидив на тренировке. Остаются в лазарете Тирелл Маласиа, Мейсон Маунт и Антони Мартиаль.