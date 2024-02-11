Франк считает, что Тоуни заслуживает вернуться в сборную Англии

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что его нападающий Айвен Тоуни заслуживает вернуться в сборную Англии.

В субботу именно 27-летний Тоуни забил второй гол в победном для "Брентфорда" матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" (0:2).



Таким образом Тоуни отличился трижды в четырех матчах после окончания своей восьмимесячной дисквалификации, и Франк надеется, что рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт не оставит это без внимания в преддверии товарищеских поединков в марте.



"Я знаю, чего Айвен может добавить, и я думаю, это нечто, чего у сборной Англии нет".



"Айвен провел нормальный матч — не матч топ-уровня, но нападающим важно забивать голы. И он снова забил, когда было нужно, сыграв, несмотря на болезнь. В четверг, пятницу и сегодня ему нездоровилось".



"Это все говорит о его характере. Он уникален. Он всегда был предан команде, клубу и своим партнерам по команде".



"Кто знает, что случится летом? Важно жить настоящим моментом и быть готовым сейчас, и Айвен в этом очень хорош. На этом он и сосредоточен".



"Было бы замечательно, если бы он продолжил в том же духе. У него есть все качества для этого. Мы знаем, что будем создавать для него моменты, большие моменты", — цитирует Франка Sky Sports.