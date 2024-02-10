Постекоглу: "Сон — игрок мирового уровня"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу похвалил своего капитана Сона Хен Мина, который помог команде вырвать победу 2:1 против "Брайтона".

Ранее на этой неделе завершив выступление со сборной Южной Кореи на Кубке Азии, Сон без промедления вернулся в расположение своего клуба и против "Брайтона" в субботу появился на заключительные полчаса.



И на шестой компенсированной минуте именно Сон создал момент для Бреннана Джонсона, который принес "Тоттенхэму" волевую победу. После матча Постекоглу не стал скупиться на комплименты в адрес 31-летнего нападающего.



"Разумеется, "Брайтон" был очень хорош, но они очень упорно трудились, чтобы оставаться в игре, и ты знал, что они устанут".



"У нас была возможность выпустить двух атакующих игроков, и мы знали, что они будут создавать угрозу. Возможно, это и выглядит легко, но эта передача от Сонни... Это игрок мирового уровня, проявивший себя в ключевой момент".



"Возможно, сборная, за которую он играет, использует его иначе, но он — игрок мирового уровня".



"Достаточно взглянуть на его показатели результативности в Премьер-Лиге, сложнейшей лиге в мире, чтобы увидеть, что он проявлял себя всегда, какой бы период ни переживала команда".



"Думаю, даже в этом году, до своего отъезда, он был, наверное, лучшим атакующим игроком в соревновании. Разумеется, это чисто мое мнение. Определенно где-то там".



"Он — игрок мирового уровня. Думаю, мы хорошо справились в его отсутствие. Ричи (Ришарлисон) прибавил в плане голевой угрозы, а также некоторые другие, но для нас замечательно обладать игроком мирового уровня в концовке сезона", — цитирует Постекоглу The Independent.