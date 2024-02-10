У Трента случился рецидив травмы колена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что у правого защитника Трента Александер-Арнольда случился рецидив травмы колена в победном матче против "Бернли" (3:1).

Успевав отдать результативную передачу на Диогу Жоту и стать лучшим ассистентом среди защитников в истории Премьер-Лиги, в перерыве субботнего матча Трент завершил игру.



Замена Александер-Арнольда была вынужденной, заставив Клоппа отправить на правый фланг обороны полузащитника Кертиса Джонса, который, как считает Юрген, отлично справился с новой для себя ролью.



"Да, это снова его колено. Он ударился им о газон, и мы еще посмотрим. Нам нужно отправить его на обследование. Нам пришлось снять Трента в перерыве, и это двойная проблема, если хотите. Одна проблема в том, что Трент ушел, а другая в том, что у нас не было другого правого защитника".



"Поэтому мы объяснили Кертису, что ему нужно делать, и слегка изменили построение, чтобы максимально упростить его задачу. Это был первый раз, когда он играл на этой позиции, и мы не хотели, чтобы он действовал в качестве инвертированного правого защитника, когда нужно думать еще и о других вещах. Он справился исключительно хорошо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.