Гвардиола: "Люблю побеждать в такого рода матчах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему победа 2:0 над "Эвертоном" доставила ему больше удовольствия, чем обычно.

"Сити" не нанес ни одного точного удара за 70 минут домашнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу, однако в концовке Эрлинг Холанд своим дублем обеспечил "горожанам" важные три очка.



Гвардиола заранее знал, что "Эвертон" является неудобным соперником, и эта добытая с большим трудом победа очень радует Хосепа.



"Я люблю побеждать в такого рода матчах. Эти победы даются с трудом. Мы знали об этом, мы разговаривали об этом".



"Играть против "Эвертона" дома всегда очень сложно. Мы потеряли много очков против них за все эти годы".



"Больше всего я доволен тем, что люди не могут видеть: языком тела, позитивным настроем, физической формой".



"В первом тайме мы не были довольны собой. Я знаю, что это полуденный матч, и это сложно для организма. Химия между игроками, когда они теряют мяч или что-нибудь не получается, должна быть лучше".



"Но во втором тайме мы значительно прибавили. В целом это была заслуженная победа".



"Мне нравится побеждать в такого рода матчах, когда ты страдаешь и знаешь, насколько это сложно. Мы извлекли уроки из прошлого", — цитирует Гвардиолу The Independent.