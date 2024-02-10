"Тоттенхэм" вырвал победу у "Брайтона"

Гол Бреннана Джонсона на шестой компенсированной минуте позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:1 против "Брайтона".

В стартовый состав "шпор" вернулись Пап Матар Сарр и Деян Кулусевски, заменив Пьер-Эмиля Хейбьерга и Бреннана Джонсона.



В старте у "чаек" произошло сразу пять перестановок, одной из которых стало возвращение приехавшего назад с Кубка Азии Каоры Митомы.



Матч в Северном Лондоне начался с отличного сейва голкипера хозяева Гульельмо Викарио, который отразил обводящий удар Данни Уэлбека с правого края штрафной.



"Брайтон" смотрелся очень уверенно, и на 16-й минуте Уэлбек нарвался на фол Микки Ван де Вена в штрафной. Паскаль Гросс ударом на силу в нижний угол ворот реализовал назначенный пенальти — 0:1.



"Тоттенхэм" заметно активизировался после пропущенного гола и создал несколько моментов, но голкипер "Брайтона" Джейсон Стил был на высоте. При этом время от времени "чайки" огрызались, поэтому игра была довольно зрелищной.



После перерыва давление "шпор" стало более акцентированным, и на 61-й минуте хозяева были вознаграждены за свои старания. Кулусевски классной передачей с правого фланга нашел на краю штрафной Сарра, чей первый удар с рикошетом пришелся в ближнюю штангу, но сам Пап Матар сыграл на добивании — 1:1.



Сравняв счет, хозяев предпочли остепениться и действовали с оглядкой на свои ворота, потому что их соперник по-прежнему был опасен.



Казалось, все идет к ничейному результату. Однако на шестой компенсированной минуте двое вышедших на замену у "шпор" игроков сотворили победный гол. Сон Хен Мин прострелил с левого края штрафной к дальней штанге, где открылся Джонсон — 2:1.



"Тоттенхэм" проявил характер и отпраздновал волевую победу. Можно сказать, что "шпорам" повезло, потому что по игре "Брайтон" смотрелся не хуже.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче