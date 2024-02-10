"Ливерпуль" победил "Бернли"

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" реабилитировался за поражение 3:1 от "Арсенала", с таким же счетом переиграв "Бернли" на своем поле.

Относительно поражения от "Арсенала" в стартовый состав "красных" влились Кувин Келлехер, Джарелл Куанса, Энди Робертсон, Ватару Эндо и Дарвин Нуньес. Алиссон и Джо Гомес приболели и в заявку не попали.

На острие атак "бордовых" после своего дубля против "Фулхэма" вышел Давид Датро Фофана, заменив Лайла Фостера. Также место в старте нашлось для Максима Эстева и Ханнеса Делькруа.

"Ливерпуль" довольно слабо начал матч, контролируя мяч на отдалении от ворот соперника. "Бернли" чувствовал себя комфортно и даже изредка огрызался.

Однако на 31-й минуте хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, Джеймс Траффорд ошибся на выходе, и Диогу Жота головой поразил пустые ворота — 1:0.

В дальнейшем гости оборонялись, не поднимая головы, но в концовке первого тайма ответили своим стандартом. Это Дара О'Ши пробил головой из района 11-метровой отметки после подачи Джошем Браунхиллом углового — 1:1.

Второй тайм начался с того, что "Ливерпуль" снова вышел вперед. "Красные" совершили перехват на подступах к чужой штрафной, Харви Эллиотт с помощью рикошета прострелил с правого края площадки к ближней штанге, где Луис Диас, сгруппировавшись, головой поразил ворота — 2:1.

На 64-й минуте ошибка Куансы обернулась выходом один на один Фофана, но арендованный у "Челси" нападающий не смог пробить Келлехера.

Спустя три минуты Фофана имел еще один момент, нанося обводящий удар из пределов штрафной, но промахнулся.

Интрига продержалась до 79-й минуты, когда Эллиотт с правого края штрафной мягко набросил мяч на границу вратарской, а там Дарвин Нуньес выиграл второй этаж — 3:1. На этом игра была сделана.

"Ливерпуль" набрал важные три очка, а значит не утратит лидерство в таблице по итогам тура. Однако эта победа не была легкой, и "Бернли" создал немало угроз воротам Келлехера.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2024 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kellborn 10.02.2024 20:39 # kellborn
    Блять, эти говнари уже 15 минут не могут матч начать. Просто пиздец. Где эта ебаная немецкая пунктуальность? Арбитр уже со всеми на стадионе попиздел, мне кажется.

    Уже могу сказать, что по сравнению с АПЛ -это чемпионат водокачки

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  2. van-dijk 10.02.2024 20:36 # van-dijk
    Лидерпуль вернулся на своё законное место.

    1 Лидерпуль 24 54

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  3. kellborn 10.02.2024 20:31 # kellborn
    Сейчас впервые лет за 10 лет буду смотреть чемпионат германии. Какие подводные камни? На что обратить внимание? Правда ли что там уже не зигуют?

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  4. kukuruzko 10.02.2024 20:30 # kukuruzko
    КНЯЗЬЯ!!!

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  5. high-malvern 10.02.2024 20:25 # high-malvern
    Да кому это интересно? Вот Реал-Жирона - это интересно. А не Скузня - Бернли.

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  6. drogba11cool 10.02.2024 20:25 # drogba11cool
    Колбасы Пидоpасы

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  7. girasimus 10.02.2024 20:19 # girasimus
    Клопп вовремя заменил Трента, видимо тот ещё не вернулся с отпуска, все ещё в облаках.

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  8. fiezzo 10.02.2024 20:17 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  9. brown-ale 10.02.2024 20:16 # brown-ale
    Эллиотт хорош, его три очка. Фофана оказался импотентом, хоть Куанса ему и подмахивал пердачеллой весь матч.

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  10. ian 10.02.2024 20:15 # ian
    Уважаемые, что по Челси?

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  11. girasimus 10.02.2024 20:13 # girasimus
    Пенсы, ваши комментарии по поводу матча, или ебла овисли?

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  12. largo-winch 10.02.2024 20:11 # largo-winch
    Любимый счет этого сезона.
    Если бы нам в 2016-20 сказали, что с Джонсом и Эллиотом Ливерпуль будет бороться за чемпик, то я бы посмеялся в лицо это эму человеку.... однако Клопп-топ и точка.

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  13. ganinilyha 10.02.2024 20:11 # ganinilyha
    Лейпциг такие пидорасы

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  14. superperez101 10.02.2024 20:11 # superperez101
    петушки отыгрались, Брайтон всё-таки не смог
    а Ливерпуль на классе, хотя долго Компани сопротивлялся

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  15. girasimus 10.02.2024 20:10 # girasimus
    Собственно играли вяло, выиграли за счёт класса, против топов такая игра не пойдёт.

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  16. scauzer11 10.02.2024 20:04 # scauzer11
    что с 11 места никто не квакает?))

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  17. dexter 10.02.2024 20:02 # dexter
    КОРОЛИ!

    РОССИЯ!
    ПУТИН!
    ЛИВЕРПУЛЬ!

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