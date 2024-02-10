"Ливерпуль" победил "Бернли"
"Ливерпуль" реабилитировался за поражение 3:1 от "Арсенала", с таким же счетом переиграв "Бернли" на своем поле.
Относительно поражения от "Арсенала" в стартовый состав "красных" влились Кувин Келлехер, Джарелл Куанса, Энди Робертсон, Ватару Эндо и Дарвин Нуньес. Алиссон и Джо Гомес приболели и в заявку не попали.
На острие атак "бордовых" после своего дубля против "Фулхэма" вышел Давид Датро Фофана, заменив Лайла Фостера. Также место в старте нашлось для Максима Эстева и Ханнеса Делькруа.
"Ливерпуль" довольно слабо начал матч, контролируя мяч на отдалении от ворот соперника. "Бернли" чувствовал себя комфортно и даже изредка огрызался.
Однако на 31-й минуте хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, Джеймс Траффорд ошибся на выходе, и Диогу Жота головой поразил пустые ворота — 1:0.
В дальнейшем гости оборонялись, не поднимая головы, но в концовке первого тайма ответили своим стандартом. Это Дара О'Ши пробил головой из района 11-метровой отметки после подачи Джошем Браунхиллом углового — 1:1.
Второй тайм начался с того, что "Ливерпуль" снова вышел вперед. "Красные" совершили перехват на подступах к чужой штрафной, Харви Эллиотт с помощью рикошета прострелил с правого края площадки к ближней штанге, где Луис Диас, сгруппировавшись, головой поразил ворота — 2:1.
На 64-й минуте ошибка Куансы обернулась выходом один на один Фофана, но арендованный у "Челси" нападающий не смог пробить Келлехера.
Спустя три минуты Фофана имел еще один момент, нанося обводящий удар из пределов штрафной, но промахнулся.
Интрига продержалась до 79-й минуты, когда Эллиотт с правого края штрафной мягко набросил мяч на границу вратарской, а там Дарвин Нуньес выиграл второй этаж — 3:1. На этом игра была сделана.
"Ливерпуль" набрал важные три очка, а значит не утратит лидерство в таблице по итогам тура. Однако эта победа не была легкой, и "Бернли" создал немало угроз воротам Келлехера.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
10.02.2024 20:00
Просмотров: 745
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Блять, эти говнари уже 15 минут не могут матч начать. Просто пиздец. Где эта ебаная немецкая пунктуальность? Арбитр уже со всеми на стадионе попиздел, мне кажется.
Уже могу сказать, что по сравнению с АПЛ -это чемпионат водокачки
(ответить)
Лидерпуль вернулся на своё законное место.
1 Лидерпуль 24 54
(ответить)
Сейчас впервые лет за 10 лет буду смотреть чемпионат германии. Какие подводные камни? На что обратить внимание? Правда ли что там уже не зигуют?
(ответить)
КНЯЗЬЯ!!!
(ответить)
Да кому это интересно? Вот Реал-Жирона - это интересно. А не Скузня - Бернли.
(ответить)
Колбасы Пидоpасы
(ответить)
Клопп вовремя заменил Трента, видимо тот ещё не вернулся с отпуска, все ещё в облаках.
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
(ответить)
Эллиотт хорош, его три очка. Фофана оказался импотентом, хоть Куанса ему и подмахивал пердачеллой весь матч.
(ответить)
Уважаемые, что по Челси?
(ответить)
Пенсы, ваши комментарии по поводу матча, или ебла овисли?
(ответить)
Любимый счет этого сезона.
Если бы нам в 2016-20 сказали, что с Джонсом и Эллиотом Ливерпуль будет бороться за чемпик, то я бы посмеялся в лицо это эму человеку.... однако Клопп-топ и точка.
(ответить)
Лейпциг такие пидорасы
(ответить)
петушки отыгрались, Брайтон всё-таки не смог
а Ливерпуль на классе, хотя долго Компани сопротивлялся
(ответить)
Собственно играли вяло, выиграли за счёт класса, против топов такая игра не пойдёт.
(ответить)
что с 11 места никто не квакает?))
(ответить)
КОРОЛИ!
РОССИЯ!
ПУТИН!
ЛИВЕРПУЛЬ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий