"Ливерпуль" победил "Бернли"

"Ливерпуль" реабилитировался за поражение 3:1 от "Арсенала", с таким же счетом переиграв "Бернли" на своем поле.

Относительно поражения от "Арсенала" в стартовый состав "красных" влились Кувин Келлехер, Джарелл Куанса, Энди Робертсон, Ватару Эндо и Дарвин Нуньес. Алиссон и Джо Гомес приболели и в заявку не попали.



На острие атак "бордовых" после своего дубля против "Фулхэма" вышел Давид Датро Фофана, заменив Лайла Фостера. Также место в старте нашлось для Максима Эстева и Ханнеса Делькруа.



"Ливерпуль" довольно слабо начал матч, контролируя мяч на отдалении от ворот соперника. "Бернли" чувствовал себя комфортно и даже изредка огрызался.



Однако на 31-й минуте хозяева открыли счет. Трент Александер-Арнольд подал угловой, Джеймс Траффорд ошибся на выходе, и Диогу Жота головой поразил пустые ворота — 1:0.



В дальнейшем гости оборонялись, не поднимая головы, но в концовке первого тайма ответили своим стандартом. Это Дара О'Ши пробил головой из района 11-метровой отметки после подачи Джошем Браунхиллом углового — 1:1.



Второй тайм начался с того, что "Ливерпуль" снова вышел вперед. "Красные" совершили перехват на подступах к чужой штрафной, Харви Эллиотт с помощью рикошета прострелил с правого края площадки к ближней штанге, где Луис Диас, сгруппировавшись, головой поразил ворота — 2:1.



На 64-й минуте ошибка Куансы обернулась выходом один на один Фофана, но арендованный у "Челси" нападающий не смог пробить Келлехера.



Спустя три минуты Фофана имел еще один момент, нанося обводящий удар из пределов штрафной, но промахнулся.



Интрига продержалась до 79-й минуты, когда Эллиотт с правого края штрафной мягко набросил мяч на границу вратарской, а там Дарвин Нуньес выиграл второй этаж — 3:1. На этом игра была сделана.



"Ливерпуль" набрал важные три очка, а значит не утратит лидерство в таблице по итогам тура. Однако эта победа не была легкой, и "Бернли" создал немало угроз воротам Келлехера.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче