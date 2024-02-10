Гвардиола похвалил Холанда за первые с ноября голы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего нападающего Эрлинга Холанда после дубля против "Эвертона".

Именно дубль Холанда обеспечил "Сити" победу 2:0 против "Эвертона" в субботнем матче Премьер-Лиги.



Холанд отличился впервые с ноября — эта голевая засуха была обусловлена отсутствием Эрлинга с травмой стопы. Поэтому Гвардиола очень рад, что его бомбардир снова в строю и снова в форме.



"Я не могу представить себе, как он перестал играть на два месяца, а затем привел это огромное тело в форму, но он вернулся. Думаю, он нам поможет. Я сказал ему сохранять позитивный настрой, и у него будут возникать моменты. Первый гол получился немного небрежным, но это было невероятное завершение. Он невероятно завершил комбинацию и в эпизоде со вторым голом. Нам очень важно обладать Эрлингом".



"Ему всегда нужно сохранять позитивный настрой. Не потому что мы не хотим постоянно создавать моменты для него. Иногда у нас просто не получается, но у тебя обязательно будет следующий шанс", — сообщил Гвардиола BBC.