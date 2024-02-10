Швайнштайгер: "Алонсо мечтает тренировать "Ливерпуль"

Бастиан Швайнштайгер и Хаби Алонсо Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастин Швайнштайгер заявил, что работа в "Ливерпуле" является мечтой для главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Букмекеры считают Алонсо большим фаворитом на роль преемника Юргена Клоппа, который покидает "Ливерпуль" в конце сезона.

Швайнштайгер играл бок о бок с Алонсо за "Баварию" в сезоне 2014/15, и Бастиан не сомневается, что грядущим летом Хаби уйдет на повышение.

"Я знаю его, и я уверен, что он мечтает тренировать "Ливерпуль". Уверен, он покинет Леверкузен летом", — цитирует Швайнштайгера Daily Mirror.


Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, тренеры, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2024 18:00

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