"Сити" победил "Эвертон" благодаря дублю Холанда
Дубль Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Эвертоном" со счетом 2:0.
По сравнению с победой 1:3 в гостях у "Брентфорда" в минувший понедельник в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Джон Стоунс и Мануэль Аканджи появились вместо Кайла Уолкера и Йошко Гвардиола в обороне, а Матеуш Нунеш и Жереми Доку — вместо Кевина Де Брюйне и Бернарду Силвы в полузащите.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что начинал ничейный матч против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).
Матч начался в крайне невысоком темпе. Постепенно "Сити" стал наращивать давление, а "Эвертон" стал прижиматься к своим воротам.
Тем не менее, за первые 45 минут хозяева наиграли только на 10 неточных ударов, ни разу не проверив голкипера гостей Джордана Пикфорда.
Лучший же момент первого тайма имели "ириски" на 37-й минуте. Джек Харрисон бил в касание по отскочившему к нему мяч в штрафной, но не попал в створ.
Во втором тайме игра совершенно не изменилась. "Горожане" продолжали давить, но делали это беззубо и никак не могли напрячь Пикфорда.
В итоге "Эвертон" продержался 70 минут, пропустив с первого же удара соперника в створ. После розыгрыша углового мяч отскочил к Холанду в районе дальней штанги, и Эрлинг технично пробил — 1:0.
Затем "Сити" чуть позволил своему сопернику подержать мяч, а на 75-й минуте разразился контратакой. Де Брюйне со своей половины поля запустил вперед Холанда, который ускользнул от Джарреда Брантуэйта и обводящим ударом поразил ворота — 2:0.
"Сити" продемонстрировал удивительную беззубость в первые 70 минут, но и удивительную эффективность затем, забив два гола двумя первыми ударами в створ. План "Эвертон" работал, но на весь матч "ирисок" не хватило.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
10.02.2024 17:35
Просмотров: 1333
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продайте ебаного трента хоть куда за лямов 50 и забудьте об этом бездаре при живом бредли.
Ну лох он ебаный, лох, и таким будет всегда.
(ответить)
В общем клопу надо менять центр, выпускать Гравера вместо Эндо, некому развивать атаки, просто треш.
(ответить)
кто сломал бембу?
Почему он за КНЯЗЕЙ топит
Лжеколбасник
(ответить)
хорошо играем, красиво, по-чемпионски, но будто немнож не хватает удачи, дура залетела какае-то, и трента нашего обоссывают весь матч, там какой-то технарь лютый у пернли бегает.
а так чисто вынос тела, ВО ВТОРОЙ КНЯЗИ ВКЛЮЧАТСЯ .тут нет сомнений
(ответить)
Просто стоит и смотрит пидер вонючий
(ответить)
10.02.2024 18:48 #
hammersmith
бандерли генерал залупный тянет за уши, ожидаемый результат
Источник: http://fapl.ru/posts/105750/?c=1#c7892062
есть тут переводчики со свинособачьего? переведи плиз, ниче не понятно, но очень интересно
(ответить)
бандерли генерал залупный тянет за уши, ожидаемый результат
(ответить)
Ничего. Шара у любого может залететь.
Вперёд, КНЯЗИ!!!
(ответить)
Имя - Келлехер,
Профессия - Миньоле
Ну и пошел он нахуй мразь бестолковая
(ответить)
Ендо хорош
Не то что ваш этот ХУЙседо ахах
(ответить)
Долбое6ы...
(ответить)
немножк проткнули.
Спасибо Тренту, дырка ебаная
(ответить)
дайте уже плаксе на рот
10.02.2024 17:55 #
ian
Эмпри, забань политиканов
что это они тут развели на моем любимом сайте об английском футболе
(ответить)
03.12.2022 06:37 #
ian
Добра всем. 12 лет фаплу отдал. И хватит.
(ответить)
(ответить)
Че за генерал залупный на рефери это пиздец
(ответить)
как же горит кексик)
(ответить)
Е6ло наркота после двухчасового вью Путина:
https://ibb.co/BsM5Zg5
(ответить)
чистую пенку не дала князям рюриковичам
(ответить)
Фуфлана этот не так и плох
лучше б вместо чмудрика бегал у чавси
(ответить)
Навоз для хохла все равно, что вода для рыбы. Зря французские фермеры стараются)
(ответить)
КНЯЖЕВА
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий