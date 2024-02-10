"Сити" победил "Эвертон" благодаря дублю Холанда

Дубль Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Эвертоном" со счетом 2:0.

По сравнению с победой 1:3 в гостях у "Брентфорда" в минувший понедельник в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Джон Стоунс и Мануэль Аканджи появились вместо Кайла Уолкера и Йошко Гвардиола в обороне, а Матеуш Нунеш и Жереми Доку — вместо Кевина Де Брюйне и Бернарду Силвы в полузащите.



Главный тренер "ирисок" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что начинал ничейный матч против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).



Матч начался в крайне невысоком темпе. Постепенно "Сити" стал наращивать давление, а "Эвертон" стал прижиматься к своим воротам.



Тем не менее, за первые 45 минут хозяева наиграли только на 10 неточных ударов, ни разу не проверив голкипера гостей Джордана Пикфорда.



Лучший же момент первого тайма имели "ириски" на 37-й минуте. Джек Харрисон бил в касание по отскочившему к нему мяч в штрафной, но не попал в створ.



Во втором тайме игра совершенно не изменилась. "Горожане" продолжали давить, но делали это беззубо и никак не могли напрячь Пикфорда.



В итоге "Эвертон" продержался 70 минут, пропустив с первого же удара соперника в створ. После розыгрыша углового мяч отскочил к Холанду в районе дальней штанги, и Эрлинг технично пробил — 1:0.



Затем "Сити" чуть позволил своему сопернику подержать мяч, а на 75-й минуте разразился контратакой. Де Брюйне со своей половины поля запустил вперед Холанда, который ускользнул от Джарреда Брантуэйта и обводящим ударом поразил ворота — 2:0.



"Сити" продемонстрировал удивительную беззубость в первые 70 минут, но и удивительную эффективность затем, забив два гола двумя первыми ударами в створ. План "Эвертон" работал, но на весь матч "ирисок" не хватило.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче