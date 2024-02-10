"Сити" победил "Эвертон" благодаря дублю Холанда

Эрлинг Холанд Дубль Эрлинга Холанда обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу над "Эвертоном" со счетом 2:0.

По сравнению с победой 1:3 в гостях у "Брентфорда" в минувший понедельник в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Джон Стоунс и Мануэль Аканджи появились вместо Кайла Уолкера и Йошко Гвардиола в обороне, а Матеуш Нунеш и Жереми Доку — вместо Кевина Де Брюйне и Бернарду Силвы в полузащите.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что начинал ничейный матч против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (2:2).

Матч начался в крайне невысоком темпе. Постепенно "Сити" стал наращивать давление, а "Эвертон" стал прижиматься к своим воротам.

Тем не менее, за первые 45 минут хозяева наиграли только на 10 неточных ударов, ни разу не проверив голкипера гостей Джордана Пикфорда.

Лучший же момент первого тайма имели "ириски" на 37-й минуте. Джек Харрисон бил в касание по отскочившему к нему мяч в штрафной, но не попал в створ.

Во втором тайме игра совершенно не изменилась. "Горожане" продолжали давить, но делали это беззубо и никак не могли напрячь Пикфорда.

В итоге "Эвертон" продержался 70 минут, пропустив с первого же удара соперника в створ. После розыгрыша углового мяч отскочил к Холанду в районе дальней штанги, и Эрлинг технично пробил — 1:0.

Затем "Сити" чуть позволил своему сопернику подержать мяч, а на 75-й минуте разразился контратакой. Де Брюйне со своей половины поля запустил вперед Холанда, который ускользнул от Джарреда Брантуэйта и обводящим ударом поразил ворота — 2:0.

"Сити" продемонстрировал удивительную беззубость в первые 70 минут, но и удивительную эффективность затем, забив два гола двумя первыми ударами в створ. План "Эвертон" работал, но на весь матч "ирисок" не хватило.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2024 17:35

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Последние комментарии:




  1. bembo 10.02.2024 18:58 # bembo
    продайте ебаного трента хоть куда за лямов 50 и забудьте об этом бездаре при живом бредли.
    Ну лох он ебаный, лох, и таким будет всегда.

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  2. girasimus 10.02.2024 18:56 # girasimus
    В общем клопу надо менять центр, выпускать Гравера вместо Эндо, некому развивать атаки, просто треш.

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  3. chuckie-lfc 10.02.2024 18:54 # chuckie-lfc
    кто сломал бембу?
    Почему он за КНЯЗЕЙ топит
    Лжеколбасник

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  4. bembo 10.02.2024 18:53 # bembo
    хорошо играем, красиво, по-чемпионски, но будто немнож не хватает удачи, дура залетела какае-то, и трента нашего обоссывают весь матч, там какой-то технарь лютый у пернли бегает.

    а так чисто вынос тела, ВО ВТОРОЙ КНЯЗИ ВКЛЮЧАТСЯ .тут нет сомнений

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  5. largo-winch 10.02.2024 18:49 # largo-winch
    Просто стоит и смотрит пидер вонючий

    (ответить)

  6. bembo 10.02.2024 18:49 # bembo
    10.02.2024 18:48 #
    hammersmith

    бандерли генерал залупный тянет за уши, ожидаемый результат

    Источник: http://fapl.ru/posts/105750/?c=1#c7892062




    есть тут переводчики со свинособачьего? переведи плиз, ниче не понятно, но очень интересно

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  7. hammersmith 10.02.2024 18:48 # hammersmith
    бандерли генерал залупный тянет за уши, ожидаемый результат

    (ответить)

  8. electric 10.02.2024 18:47 # electric
    Ничего. Шара у любого может залететь.
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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  9. largo-winch 10.02.2024 18:47 # largo-winch
    Имя - Келлехер,
    Профессия - Миньоле

    Ну и пошел он нахуй мразь бестолковая

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  10. bembo 10.02.2024 18:47 # bembo
    Ендо хорош
    Не то что ваш этот ХУЙседо ахах

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  11. dexter 10.02.2024 18:46 # dexter
    Долбое6ы...

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  12. bembo 10.02.2024 18:46 # bembo
    немножк проткнули.
    Спасибо Тренту, дырка ебаная

    (ответить)

  13. narcot 10.02.2024 18:45 # narcot
    дайте уже плаксе на рот





    10.02.2024 17:55 #
    ian

    Эмпри, забань политиканов
    что это они тут развели на моем любимом сайте об английском футболе
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    03.12.2022 06:37 #
    ian

    Добра всем. 12 лет фаплу отдал. И хватит.
    (ответить)

    (ответить)

  14. hammersmith 10.02.2024 18:42 # hammersmith
    Че за генерал залупный на рефери это пиздец

    (ответить)

  15. narcot 10.02.2024 18:42 # narcot
    как же горит кексик)

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  16. dexter 10.02.2024 18:40 # dexter
    Е6ло наркота после двухчасового вью Путина:

    https://ibb.co/BsM5Zg5

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  17. bembo 10.02.2024 18:39 # bembo
    чистую пенку не дала князям рюриковичам

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  18. bembo 10.02.2024 18:33 # bembo
    Фуфлана этот не так и плох
    лучше б вместо чмудрика бегал у чавси

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  19. takernotagiver 10.02.2024 18:33 # takernotagiver
    Навоз для хохла все равно, что вода для рыбы. Зря французские фермеры стараются)

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  20. kukuruzko 10.02.2024 18:32 # kukuruzko
    КНЯЖЕВА

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