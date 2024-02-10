Почеттино считает, что "Челси" был бы выше в таблице, если бы не обилие молодежи

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда занимала бы другую позицию в Премьер-Лиге, если бы не обилие молодых игроков.

В минувшую среду "Челси" победил "Астон Виллу" в Кубке Англии со счетом 1:3, а средний возраст стартового состава "синих" составил 22.8 лет.



По словам Почеттино, он не пытается специально выпускать как можно больше молодых игроков. Просто ситуация такова, что у "Челси" слишком много молодежи, и это отражается на результатах.



"Я включаю игроков в состав не потому, что они молоды. Я не хочу быть тренером, который выпускает самый молодой состав в Англии".



"У нас молодая команда, но у нас хороший баланс. У нас есть игроки вроде 39-летнего Тиаго Силвы, Рахима Стерлинга, 26-летнего Нкунку или Дисаси".



"Проблема не в том, что игроки так молоды. Проблема в том, что молода команда. В начале сезона сюда пришли 16-17 новых игроков, и тебе нужно строить из них команду".



"Возможно, в данный момент баланс между молодостью и опытом не идеален. Иначе мы бы занимали другую позицию. Это очевидно", — цитирует Почеттино Evening Standard.