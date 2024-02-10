Гвардиола не верит, что "Сити" сделает требл второй сезон подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что с вероятностью в "99.99%" его команда не сможет сделать требл второй сезон подряд.

В прошлом сезоне "Сити" удалось повторить уникальное достижение "Манчестер Юнайтед" 1999 года, одновременно выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



"Сити" значится фаворитом букмекеров на завоевание титула Премьер-Лиги и в этом сезоне, а также является серьезным претендентом на победу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов, но Гвардиола не верит, что "горожане" снова преуспеют на всех трех фронтах.



"С вероятностью в 99.99% мы не сделаем требл второй раз подряд, потому что этого никогда не случалось. Шансы на это минимальны".



"Если бы это было легко, другая команда — "Манчестер Юнайтед" в свое время — сделала бы это. Но это непросто".



"В нашей профессии ничего не дается легко. То, что мы сделали в прошлом, абсолютно ничего не гарантирует".



"Мне нравится, что мы все еще участвуем в борьбе. Мы близки к вершине лиги, мы участвуем в других соревнованиях".



"Надеюсь, когда наступит март и апрель, мы будем чувствовать то же самое и продолжим сражаться за трофеи в мае. Такова цель", — цитирует Гвардиолу The Independent.