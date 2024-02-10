Компани уверен, что Нуньес реализует весь свой потенциал в "Ливерпуле"

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани уверен, что это "лишь вопрос времени", прежде чем нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес реализует весь свой потенциал.

В этом сезоне Нуньес производит неоднозначное впечатление, уже забив 11 голов и отдав 10 результативных передач во всех соревнованиях, но в то же время отметившись рядом невероятных промахов.



Однако Компани видит у Нуньеса все задатки нападающего топ-уровня и ожидает, что 24-летний уругваец закроет вопрос с 9-м номером в "Ливерпуле" на многие годы.



"Такого рода нападающие являются нападающими топ-уровня. В конце концов у тебя всегда может быть сезон, когда ты еще нащупываешь свою игру".



"В его игре всегда есть скорость. Мастерство? Не думаю, что кто-либо усомнится в этом. У него есть мастерство".



"Какой объем работы он выполняет ради команды? Наслаждается ли он своей игрой? Есть ли в его игре страсть? Не думаю, что кто-либо может усомниться в этом. А заиграет он за шесть месяцев, или это займет год или два, это уже другой вопрос".



"Насчет игроков стоит переживать, когда в их игре нет темпа, желания и трудолюбия. Потому что только за счет таланта на этом уровне не уцелеть. У него же есть базовые вещи, поэтому остальное — это лишь вопрос времени", — цитирует Компани Liverpool Echo.