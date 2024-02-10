Батленд может вернуться в сборную Англии

Джек Батленд Голкипер "Рейнджерс" Джек Батленд может впервые за шесть лет получить вызов в сборную Англии.

В свете приближающегося Евро-2024 перед главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом встала вратарская дилемма.

Джордан Пикфорд остается первым номером англичан, однако с его конкурентами по позиции наблюдается проблема, потому что Аарон Рамсдейл обосновался на скамейке запасных "Арсенала", Ник Поуп минимум до конца марта останется в лазарете "Ньюкасла", а Сэм Джонстон стал проигрывать конкуренцию Дину Хендерсону в "Кристал Пэлас" после перенесенной травмы.

Как сообщает Daily Mail, в сложившейся ситуации Саутгейт может обратиться к услугам 30-летнего Батленда, который последний раз вызывался в национальную команду еще в 2018 году.

Батленд, на счету которого девять матчей за английскую сборную, очень достойно проводит этот сезон за "Рейнджерс", сохранив свои ворота на замке в половине из 38 сыгранных поединков.

Добавим, в следующем месяце англичане проведут товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.


Метки Батленд, Рейнджерс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 10.02.2024 15:03 # gary47
    Я бы ориентировался на Хендерсона и Траффорда. Батленд по своему менталитету аутсайдер. Я бы на месте полевых не хотел бы иметь за спиной такого кипера. Даже с учетом хорошей формы на данном отрезке.

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