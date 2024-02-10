"Брайтон" подтвердил покупку Османа

"Брайтон" подтвердил приобретение нападающего "Норшелланна" Ибрагима Османа.

Осман согласовал с "Брайтоном" контракт до июня 2029 и к "чайкам" официально присоединится с открытием летнего трансферного окна.



Sky Sports оценивает трансфер 19-летнего ганца, способного сыграть по всему фронту атаки, в 16 миллионов фунтов.



Осман является продуктом академии Right to Dream в Гане — как и вингер "Брайтона" Симон Адингра, который сейчас со сборной Кот-д'Ивуара готовится к финалу Кубка Африки.



Еще в январе заполучить Османа пытался "Вест Хэм", однако "молотобойцам" не удалось согласовать компенсацию за Ибрагима.