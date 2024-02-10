Джордан: "На Лингарде клеймо идиота"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан обрушился с критикой на вингера Джесси Лингарда за переход в "Сеул".

На текущей неделе Лингард свободным агентом перешел в "Сеул", заключив с клубом из Южной Кореи двухлетний контракт с зарплатой в 17,500 фунтов в неделю.



При этом в "Ноттингем Форест", своем предыдущем клубе, Лингард получал 115,000 фунтов в неделю, и Джордану это говорит лишь о том, насколько небрежно Джесси поступил со своей карьерой.



"Хорошо, что он уехал туда. Он был пустой тратой времени. Впустую потратил свою карьеру, впустую потратил свои возможности. Впустую потратил свое время в "Ноттингем Форест", впустую потратил деньги "Ноттингем Форест", и вот каков его теперь уровень".



"Ну, и хорошо. У тебя был такой талант, у тебя были все возможности. В лице "Манчестер Юнайтед" ты играл за крупнейший, на мой взгляд, клуб в мировом футболе, но больше времени тратил на то, как ты выглядишь".



"Ты не оказываешься в Сеуле в невыразительной команде, в невыразительной лиге, на невыразительной зарплате, находясь в расцвете сил".



"На нем клеймо идиота. Какой пример он может подать? Потратил впустую свой талант, опустился от "Манчестер Юнайтед" до "Сеула" за четыре года — следуйте за мной", — сообщил Джордан talkSPORT.