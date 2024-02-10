Филлипс чувствовал себя "бесполезным" в "Сити"
Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс признался, что чувствовал себя "бесполезным" в "Манчестер Сити".
Большую часть своих полутора сезонов в "Сити" Филлипс провел или в лазарете, или на скамейке запасных, так и не приблизившись к стартовому составу "горожан".
Филлипс сделал минимальный вклад в завоевание "Сити" требла в прошлом сезоне, поэтому, отправляясь в аренду в "Вест Хэм" в январе, Калвин прежде всего хотел обрести регулярную игровую практику.
"Разумеется, это было огромное решение для меня и моей семьи, но решение, которое мне было необходимо принять, потому что я получал не так много игрового времени".
"Покидая "Манчестер Сити" в январе, прежде всего я хотел вернуться к игре в футбол и снова получать удовольствие от игры".
"Когда ты так долго не играешь в футбол, ты своего рода чувствуешь себя слегка бесполезным, потому что ты ничего не делаешь. Поэтому я просто хотел перейти в хороший клуб с хорошими фанатами и просто снова наслаждаться своей игрой", — сообщил Филлипс официальному веб-сайту "Вест Хэма".
10.02.2024 11:00
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ну как чувствовал, он и был бесполезным.
А в ВэстХэм вот сходу забил автогол, лучше бы уже шёл в свой чемпионшип, по уровню он подходит .
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