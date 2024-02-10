Филлипс чувствовал себя "бесполезным" в "Сити"

Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс признался, что чувствовал себя "бесполезным" в "Манчестер Сити".

Большую часть своих полутора сезонов в "Сити" Филлипс провел или в лазарете, или на скамейке запасных, так и не приблизившись к стартовому составу "горожан".



Филлипс сделал минимальный вклад в завоевание "Сити" требла в прошлом сезоне, поэтому, отправляясь в аренду в "Вест Хэм" в январе, Калвин прежде всего хотел обрести регулярную игровую практику.



"Разумеется, это было огромное решение для меня и моей семьи, но решение, которое мне было необходимо принять, потому что я получал не так много игрового времени".



"Покидая "Манчестер Сити" в январе, прежде всего я хотел вернуться к игре в футбол и снова получать удовольствие от игры".



"Когда ты так долго не играешь в футбол, ты своего рода чувствуешь себя слегка бесполезным, потому что ты ничего не делаешь. Поэтому я просто хотел перейти в хороший клуб с хорошими фанатами и просто снова наслаждаться своей игрой", — сообщил Филлипс официальному веб-сайту "Вест Хэма".