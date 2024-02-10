Почеттино: "Мы прибавляем"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уверен, что его команда прибавляет, несмотря на только 11-е место в Премьер-Лиге.

Посреди недели "Челси" отпраздновал уверенную победу 1:3 над "Астон Виллой" в переигровке Кубка Англии.



Этой победой "синие" реабилитировались за поражения от "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" с восемью пропущенными голами в каждом, а также вселили в Почеттино уверенность, что он на правильном пути. Однако Маурисио не может согласиться с предположением о том, что он определился со своим сильнейшим стартовым составом.



"Сложно сказать, является ли этот стартовый состав нашим сильнейшим, учитывая все те обстоятельства, с которыми мы имеем дело с начала сезона".



"Сложно это сказать. Важно то, что эти 11 игроков показывают. Мало-помалу игроки возвращаются в строй".



"Мы прибавляем, учитывая то, как мы тренируемся, как игроки ведут себя. Теперь нужно выиграть следующий матч и получить те же ощущения, которым нам дала победа над "Астон Виллой", — цитирует Почеттино Daily Mail.