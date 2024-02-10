"Челси" мог купить Райса за 60 млн. фунтов

Бывший ассистент главного тренера "Челси" Джоди Моррис рассказал, что "синие" могли купить полузащитника Деклана Райса у "Вест Хэма" всего за 60 миллионов фунтов.

Райс великолепно вписался в игру "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэма" за 105 млн. фунтов прошлым летом.



Однако судьба Райса вполне могла сложиться иначе. До увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста своего главного тренера в 2021 году о возвращении Деклана задумывался "Челси", в академии которого нынешний "канонир" занимался до своего отчисления в возрасте 14 лет. Однако Марина Грановская, тогда руководившая "Челси", не до конца поверила чутью Морриса.



"Я постоянно говорил Лэмпсу: "Дек стал бы невероятным игроком для нас. Нам нужно больше ног, потому что Канте играет не так много".



"Где-то месяц спустя он (Лэмпард) сказал: "Я всецело за приглашение Дека, раз уж мы следим за ним". Тогда я написал Деку: "Ты бы вернулся?" И он ответил: "Конечно, я бы вернулся, я — фанат "Челси".



"Поэтому все пришло в движение, и Лэмпс начал с ним разговаривать. Машина была запущена".



"Люди наверху разговаривали с его отцом, обсудив некоторые вещи. Но затем из-за пары приобретений он был отодвинут подальше, и сделка так и не состоялась. Кажется, в то время речь шла о примерно 60-65 миллионах фунтов, и это была бы абсолютная удача", — цитирует Морриса HITC.