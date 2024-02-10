"Сити" обсудит новый контракт с Гвардиолой летом

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" надеется начать переговоры со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой о новом контракте грядущим летом.

В прошлом месяце наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил, что уходит в конце сезона, потому что у него "заканчивается энергия". Но Гвардиола сразу же дал понять, что ничуть не устал от своей работы.

Гвардиола даже допустил, что продлит свой рассчитанный до 2025 контракт, и именно этим собираются заняться боссы "Сити" после окончания сезона.

По информации HITC, "Сити" надеется начать переговоры с Гвардиолой грядущим летом, но окончательный ответ ожидает получить от Хосепа ближе к концу календарного года.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года. В течение этого времени 53-летний каталонец завоевал пять титулов Премьер-Лиге, а в прошлом сезоне привел клуб к треблу.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 262

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot-fake 10.02.2024 09:39 # narcot-fake
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. xxa 10.02.2024 09:25 # xxa
    Голубой шарлатан лукавит. Посмотрим как он запоет когда голубых отправят в голубую лагуну за нарушения ФП

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: