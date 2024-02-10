"Энфилд" примет рекордное количество фанатов в чемпионате

В субботу против "Бернли" "Ливерпуль" установит новый рекорд посещаемости "Энфилда" в рамках английского чемпионата.

В пятницу городской совет Ливерпуля объявил, что "красные" получили разрешение частично открыть верхний ярус трибуны "Энфилд Роуд", реконструкцией которой клуб занялся еще в 2021 году. Это добавляет стадиону 2,421 место.



Таким образом, общая вместимость "Энфилда" возросла до 60,725 зрителей и лишь слегка не дотягивает до установленной цели в 61,000.



Теперь у "Ливерпуля" четвертая самая просторная арена в Премьер-Лиге, уступая лишь Лондонскому стадиону "Вест Хэма" (62,500), "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "Тоттенхэма" (62,850) и "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" (74,310).



Кроме того, в субботу "Ливерпуль" обновит свой рекорд по посещаемости домашнего матча в чемпионате. Предыдущее достижение было установлено в 1942 году, когда 58,757 зрителей пришли посмотреть на ничью 2:2 против "Челси".



В обновлении этого рекорда нет сомнений, потому что на своем предыдущем матче Премьер-Лиги — победа 4:1 против "Челси" — "Энфилд" принял 57,524 зрителей.