Владельцы "Ньюкасла" хотят купить "Рому"

Владельцы "Ньюкасла" из Суверенного фонда Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке итальянской "Ромы".

Слухи о том, что могущественные владельцы "Ньюкасла" помышляют о создании империи футбольных клубов по примеру "Манчестер Сити" или "Челси", ходят уже давно.



И вскоре "Ньюкасл" может породниться с "Ромой", утверждает La Repubblica. Помимо Суверенного фонда Саудовской Аравии, с клубом Серии А также контактирует саудовской советник Турки Аль аш-Шейх.



Приобретение "Ромы" оценивается в 900 миллионов евро (768 млн. фунтов), а еще 300 млн. евро (256 млн. фунтов) потенциальному покупателю придется вложить в строительство нового стадиона.



Добавим, помимо "Ньюкасла", Суверенный фонд Саудовской Аравии контролирует четыре крупнейших клуба в своей стране: "Аль-Наср", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".