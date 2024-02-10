24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 10 февраля, семью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 21 последнего домашнего матча в Премьер-Лиге (17 побед, 4 ничьи). "Эвертон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду, все три последних завершив вничью. "Ириски" оформили четыре победы подряд на "Этихад" в Премьер-Лиге с 2008 по 2010 год, но в 12 последующих визитах к "горожанам" в рамках высшего дивизиона не выиграли ни разу.



Лазарет "Сити" пуст. Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд снова готовы выйте в старте.



Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана возобновил тренировки после травмы колена. Абдулай Дукуре пока занимается по индивидуальной программе. Андре Гомеш, Деле Алли и Арно Данжума остаются в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 18:00



"Тоттенхэм" забивает уже 35 матчей Премьер-Лиги кряду, и это четвертая самая продолжительная серия такого рода в истории. "Брайтон" одержал лишь одну победу в девяти последних выездных поединках чемпионата, пропустив 21 гол (3 ничьи, 5 поражений). "Шпоры" выиграли шесть из семи последних домашних встреч с "чайками" в Премьер-Лиге (1 поражение).



Из своих сборных вернулись ключевые игроки "Тоттенхэма" Ив Биссума и Сон Хен Мин. Джовани Ло Чельсо приступил к тренировкам после травмы бедра.



"Брайтон" может задействовать вернувшегося из сборной Японии Каору Митома, но Симон Адингра сейчас готовится к финалу Кубка Африки. Йоэль Велтман, Джеймс Милнер, Солли Марч и Хулио Энсисо травмированы.



ФУЛХЭМ — БОРНМУТ 18:00



После двух побед 5:0 подряд в декабре "Фулхэм" одержал лишь одну победу в семи матчах Премьер-Лиги, в пяти из них не сумев забить. "Борнмут" забивал в 10 из 11 выездных поединков этого сезона Премьер-Лиги, не сумев отличиться только на поле "Эвертона" в октябре (3:0). "Дачники" выиграли лишь одну из 13 последних встреч с "вишенками" в чемпионате.



"Фулхэм" будет лишен травмированных Иссы Диопа, Кенни Тете и Рауля Хименеса, тогда как Калвин Бэсси и Алекс Ивоби остаются на Кубке Африки. Вернулись в строй из лазарета Харри Уилсон и Адама Траоре.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Борнмута" Филип Биллинг. Энес Унал готов к дебюту за свой новый клуб. Тайлер Адамс, Джеймс Хилл, Райан Фредерикс и Макс Ааронс по-прежнему травмированы.



ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Поражение 3:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд прервало беспроигрышную серию "Ливерпуля" из 15 матчей в Премьер-Лиге. Восемь из 13 своих очков в этом сезоне "Бернли" набрал на выезде. В шести последних выездах к "красным" "бордовые" четырежды открывали счет.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Жоэль Матип, Костас Цимикас, Доминик Собослаи и Мохамед Салах. Ибраима Конате дисквалифицирован, Конор Брэдли продолжает оплакивать потерю отца. Ватару Эндо вернулся с Кубка Азии.



Защитники "Бернли" Ханнес Делькруа и Чарли Тэйлор решили свои проблемы со здоровьем. Джордан Байер, Натан Редмонд и Лука Колеошо команде не помогут.



ЛУТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



После инцидента со своим капитаном Томом Локьером "Лутон" проиграл лишь один из шести своих матчей в Премьер-Лиге (3 победы, 2 ничьи). "Шеффилд Юнайтед" еще не побеждал на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги (2 ничьи, 9 поражений). "Шляпники" ни разу не уступили в четырех последних домашних встречах с "клинками" в чемпионате (1 победа, 3 ничьи).



Защитник "Лутона" Теден Менги под вопросом из-за полученного на тренировке повреждения лодыжки. Дайки Хасиока пока не готов к дебюту. Мадс Андерсен отсутствует с травмой икроножной мышцы.



"Шеффилд Юнайтед" не может рассчитывать на Иво Грбича. Макс Лоу и Оли Макберни под вопросом. Риан Брюстер возвращается после дисквалификации.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРЕНТФОРД 18:00



"Вулверхэмптон" на момент начала тура Премьер-Лиги впервые с заключительного дня сезона 2021/22 находится в топ-10. "Брентфорд" вел в счете в 16 из своих 22 матчей в этом сезоне Премьер-Лиге, но в итоге недосчитался 26 очков — больше всех в дивизионе. "Пчелы" одержали лишь одну победу в 11 последних встречах с "волками" во всех соревнованиях — 0:2 на "Молинью" в сентябре 2021 (3 ничьи, 7 поражений).



Впервые после Нового года за "Вулверхэмптон" могут сыграть Бубакар Камара и Хван Хи Чхан.



Иранец Саман Годдос снова готов играть за "Брентфорд" после возвращения с Кубка Азии, но Фрэнк Оньека и Йовн Висса назад с Кубка Африки пока не приехали. Джош Дасилва по-прежнему травмирован.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — НЬЮКАСЛ 20:30



"Ноттингем Форест" проиграл пять из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" может одержать четвертую подряд выездную победу во всех соревнованиях, чего не случалось с ноября 2016. "Сороки" ни разу не уступили в семи последних выездах к "лесникам" в рамках высшего дивизиона — с поражения 2:1 в мае 1987.



"Форест" посреди недели потерял с травмой Гонсало Монтиеля, точно не сыграет и Крис Вуд. Моргану Гиббс-Уайту предстоит фитнес-тест.



"Ньюкасл" будет лишен нападающих Энтони Гордона и Александера Исака, но Каллум Уилсон готов вернуться в стартовый состав. Бруно Гимараэс в одном "горчичнике" от двухматчевой дисквалификации.