Артета объяснил бурное празднование победы над "Ливерпулем"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту своей команды насчет бурного празднования победы над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

Артета и его игроки очень бурно отметили победу 3:1 над "Ливерпулем" в прошлый уикенд, чем навлекли на себя определенную критику, в том числе со стороны телевизионных экспертов Гари Невилла и Джейми Каррагера.



Однако Артета не считает такое выражение радости чрезмерным и не видит в этом никакого негатива.



"Я обожаю это. Я видел тренеров на "Эмирейтс" и на других стадионах, и они праздновали победы, скользя коленями по полю. Я видел очень больших тренеров, которые выбегали на поле в Премьер-Лиге".



"Лично я обожаю это. Это придает страсти и эмоций игре, когда происходит естественным и уникальным образом. Думаю, это замечательно, но это лишь мое мнение, и другие люди могут не согласиться".



"Думаю, наши болельщики отреагировали на это позитивным образом. Каждый раз, когда я прогуливаюсь по улице, я вижу, что люди гордятся командой и хвалят ее за то, что она сделала. У меня совершенно нет какого-либо негативного впечатления", — цитирует Артету The Independent.