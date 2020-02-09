Сульшер надеется, что Рэшфорд получил "сигнал пробуждения"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что скандал с похождениями в Белфасте станет "сигналом пробуждения" для нападающего "красных дьяволов" Маркуса Рэшфорда.

Напомним, Рэшфорд был отстранен от участия в матче Кубка Англии против "Ньюпорта" и оштрафован на две недельные зарплаты за свою поездку в Белфаст, откуда Маркус вернулся с опозданием и пропустил тренировку команды.



Сульшер надеется, что это поможет Рэшфорду, забившему лишь пять голов в этом сезоне против 30 в прошлом, встряхнуться и взяться за голову.



"Разумеется, я тренировал Маркуса три года, и я знаю его. Выходить и обсуждать его игру — это не моя работа, но он был великолепен в прошлом сезоне, и в футболе все определяет стабильность".



"Маркус и многие другие не дотягивают до своих уровней в этом сезоне. Уверен, случившееся на прошлой неделе станет сигналом пробуждения и, надеюсь, подстегнет его".



"Должен ли тренер заставлять его играть в свой лучший футбола? Или это ответственность самого игрока? Думаю, больше второе", — цитирует Сульшера Evening Standard.