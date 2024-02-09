Тренеры Премьер-Лиги высказались против синих карточек

Синяя карточка Главные тренеры Юрген Клопп из "Ливерпуля", Маурисио Почеттино из "Челси" и Анге Постекоглу критично высказались по поводу введения синих карточек в футболе.

Уже в следующем месяце Международный совет футбольных ассоциаций обсудит введение в футболе синих карточек за тактические фолы или споры с арбитрами.

Получая синюю карточку, игрок будет отправляться на скамейку штрафников на 10 минут, но в Премьер-Лиге не в восторге от этой идеи.

"Введение нового вида карточек просто даст больше возможностей для ошибок, потому что будут дискуссии: "Стоило показать синюю карточку или желтую карточку?"

"Это не звучит как великолепная идея, но я не помню, когда от этих парней последний раз исходила великолепная идея, если это случалось вообще", — цитирует Клоппа Sky Sports.

"Думаю, это создаст еще больше разногласий, а также сложностей для рефери, игроков и фанатов. Сейчас мне кажется, что это не является хорошей идеей, но давайте посмотрим, что будет".

"Давайте посмотрим, как это будет работать, и тогда мы лучше поймем, как они хотят это применять во время матча", — заявил Почеттино.

"Я не понимаю, в чем срочность этого нововведения. Я не думаю, что в игре есть так уж много вещей, которые нужно исправить. Я не знаю, какую разницу сделает другой цвет карточки".

"Мне сложно это понять, глядя на другие виды спорта. Большинство видов спорта стремятся вводить правила, которые будут ускорять и упорядочивать их игру. Мы же движемся в другом направлении, и я не понимаю, почему в этом отношении футбол всегда отличается от других видов спорта", — сообщил Постекоглу.


Метки IFAB, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2024 21:00

Количество просмотров Просмотров: 399

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfc-krr 09.02.2024 21:31 # lfc-krr
    Е6анутым нет покоя. Наведите порядок в текущих правилах и вар

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: