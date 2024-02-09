Неназванный клуб готов судиться с Премьер-Лигой

Трофей Премьер-Лиги Неназванный клуб собирается судиться с Премьер-Лигой по поводу введения ограничений на стоимость спонсорских контрактов.

В последнее время Премьер-Лига уделяет повышенное вниманию соблюдению своими клубами правил финансового фейр-плей. "Эвертон" уже поплатился за это снятием 10 очков.

В рамках этого процесса Премьер-Лига запретила своим клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам, что могло бы использоваться как способ обхода ФФП. Соответствующее нововведение вступило в силу в пятницу.

Как стало известно Sky Sports, в четверг Премьер-Лига уведомила 20 своих участников, что один из клубов — предположительно, "Манчестер Сити" — пригрозил судебной тяжбой из-за этого требования о том, чтобы спонсорские контракты имели рыночную стоимость.

Неназванный клуб считает это требование противоречащим законам и готов доказать свою правоту в суде.

Отметим, что к коммерческим сделкам, заключенным "Сити", давно есть вопросы. Титульным спонсором клуба, принадлежащего инвесторам из Абу-Даби, и спонсором его стадиона является авиакомпания Etihad Airways, которая также базируется в Абу-Даби.

Похожую связь можно заметить между "Ньюкаслом", принадлежащим Суверенному фонду Саудовской Аравии, и титульным спонсором "сорок" Sela. То же самое с "Челси" и Infine Athlete.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 736

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Последние комментарии:




  1. fuckyeah 09.02.2024 20:42 # fuckyeah
    Ну это не проблема :) создадут фиктивную компанию, напичкают ее деньгами, а те потом станут титульными спонсорами

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  2. hammersmith 09.02.2024 20:36 # hammersmith
    мочестер сити - пидары ахуевшие

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  3. narcot 09.02.2024 20:30 # narcot
    голубятня ухехе

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  4. seregaball 09.02.2024 20:27 # seregaball
    А че и так понятно, пид..ры с голубетней

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  5. chelsea88 09.02.2024 20:09 # chelsea88
    Да послать нахер этих ггшек в рот вые6анных.

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  6. xxa 09.02.2024 20:02 # xxa
    Голубейщие голубые из голубых

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