Неназванный клуб готов судиться с Премьер-Лигой
Неназванный клуб собирается судиться с Премьер-Лигой по поводу введения ограничений на стоимость спонсорских контрактов.
В последнее время Премьер-Лига уделяет повышенное вниманию соблюдению своими клубами правил финансового фейр-плей. "Эвертон" уже поплатился за это снятием 10 очков.
В рамках этого процесса Премьер-Лига запретила своим клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам, что могло бы использоваться как способ обхода ФФП. Соответствующее нововведение вступило в силу в пятницу.
Как стало известно Sky Sports, в четверг Премьер-Лига уведомила 20 своих участников, что один из клубов — предположительно, "Манчестер Сити" — пригрозил судебной тяжбой из-за этого требования о том, чтобы спонсорские контракты имели рыночную стоимость.
Неназванный клуб считает это требование противоречащим законам и готов доказать свою правоту в суде.
Отметим, что к коммерческим сделкам, заключенным "Сити", давно есть вопросы. Титульным спонсором клуба, принадлежащего инвесторам из Абу-Даби, и спонсором его стадиона является авиакомпания Etihad Airways, которая также базируется в Абу-Даби.
Похожую связь можно заметить между "Ньюкаслом", принадлежащим Суверенному фонду Саудовской Аравии, и титульным спонсором "сорок" Sela. То же самое с "Челси" и Infine Athlete.
09.02.2024 20:00
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Последние комментарии:
Ну это не проблема :) создадут фиктивную компанию, напичкают ее деньгами, а те потом станут титульными спонсорами
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мочестер сити - пидары ахуевшие
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голубятня ухехе
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А че и так понятно, пид..ры с голубетней
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Да послать нахер этих ггшек в рот вые6анных.
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Голубейщие голубые из голубых
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