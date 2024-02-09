Неназванный клуб собирается судиться с Премьер-Лигой по поводу введения ограничений на стоимость спонсорских контрактов.

В последнее время Премьер-Лига уделяет повышенное вниманию соблюдению своими клубами правил финансового фейр-плей. "Эвертон" уже поплатился за это снятием 10 очков.



В рамках этого процесса Премьер-Лига запретила своим клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам, что могло бы использоваться как способ обхода ФФП. Соответствующее нововведение вступило в силу в пятницу.



Как стало известно Sky Sports, в четверг Премьер-Лига уведомила 20 своих участников, что один из клубов — предположительно, "Манчестер Сити" — пригрозил судебной тяжбой из-за этого требования о том, чтобы спонсорские контракты имели рыночную стоимость.



Неназванный клуб считает это требование противоречащим законам и готов доказать свою правоту в суде.



Отметим, что к коммерческим сделкам, заключенным "Сити", давно есть вопросы. Титульным спонсором клуба, принадлежащего инвесторам из Абу-Даби, и спонсором его стадиона является авиакомпания Etihad Airways, которая также базируется в Абу-Даби.



Похожую связь можно заметить между "Ньюкаслом", принадлежащим Суверенному фонду Саудовской Аравии, и титульным спонсором "сорок" Sela. То же самое с "Челси" и Infine Athlete.