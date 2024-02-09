Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что полузащитник Тиаго Алькантара еще сыграет в этом сезоне.

В прошлое воскресенье Тиаго сыграл свой первый за 10 месяцев матч, появившись на замену против "Арсенала" на 85-й минуте.



Считанных минут, проведенных на поле "Эмирейтс", Тиаго хватило, чтобы получить новую травму и вслед за Домиником Собослаи угодить в лазарет "Ливерпуля".



Помимо этого, Ибраима Конате схлопотал дисквалификацию, а несколько игроков подхватили грипп, поэтому Клопп внезапно был лишен роскоши выбора. Хорошая новость в том, что травма Алькантары не является серьезной.



"Две или три недели назад мы сидели здесь и разговаривали о проблеме роскоши в плане выбора игроков. Если кто-нибудь спросит меня об этом снова, я вышвырну его из этого помещения".



"Мы поговорили об этом один раз, а спустя неделю у нас совершенно другая ситуация. Случившееся с Тиаго — это не круто. Он выглядел абсолютно великолепно на тренировках, а затем случилась эта мышечная травма".



"Мы пока не знаем, каков ее характер, но это действительно плохая новость для него, для нас, для каждого".



"В нормальной ситуации из этого бы не делали громкую историю, но он много пропустил. Эта травма не является тяжелой, определенно нет, но это никому не было нужно", — цитирует Клоппа The Independent.