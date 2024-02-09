Салах может вернуться к финалу Кубка Лиги, Собослаи — едва ли

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Мохамед Салах может вернуться к финалу Кубка Лиги, но полузащитник Доминик Собослаи — едва ли.

Собослаи пропустил поражение 3:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд из-за рецидива задней поверхности бедра, и Клопп сильно сомневается, что Доминик сможет выйти на поле "Уэмбли" 25 февраля.



Шансы Салаха сыграть против "Челси" в кубковом финале выше. Мохамед стремительно идет на поправку после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Африки.



"В данный момент Дом не успевает. Он не готов на завтра, а дальше станет видно. Это примерно та же травма, что и раньше, и это плохо. Когда видишь его снимки, его участие приходится исключить. Это вопрос нескольких дней: вернется он к "Брентфорду" (17 февраля), к финалу или после финала? Я не знаю".



"Мо движется в правильном направлении. Мы надеемся, но мы не знаем, сможет ли он участвовать в тренировках на следующей неделе. Ему все еще предстоит преодолеть все этапы, но он настроен позитивно. Так что он вернется на следующей неделе или спустя неделю", — цитирует Клоппа The Independent.