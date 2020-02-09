Сон готов вернуться в стартовый состав "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что его капитан Сон Хен Мин готов выйти в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу.

Сон вернулся на тренировочную базу "Тоттенхэма" в минувшую среду, спустя 24 часа после обидного для своей сборной Южной Кореи поражения от Иордании в полуфинале Кубка Азии.



Сон прибыл в хорошей форме, поэтому Постекоглу готов выпустить своего капитана сразу с первых минут. То же самое касается полузащитника Ива Биссума, вернувшегося после выступлений за сборную Мали на Кубке Африки.



"Сонни вернулся в среду, прошел восстановительное занятие в четверг и тренировался с командой сегодня. Бисс тренировался с командой на неделе. Они определенно готовы к выходу в старте. Они хорошо тренировались", — цитирует Постекоглу Evening Standard.