Диаш ответил "хейтерам" "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш заявил, что "горожанам" нравится быть командой, которую все ненавидят.

"Сити" является доминирующей силой в английском футболе в последние годы, а вдобавок в прошлом сезоне "горожане" выиграли Лигу Чемпионов.



Успех "Сити" на футбольном поле оказался омрачен историей с возможными нарушениями финансового фейр-плей, однако Диаш чувствует, что люди лишь завидуют его клубу.



"Людям нравится болтать, и чем больше ты побеждаешь, чем успешнее ты как команда и индивидуально, тем больше люди желают тебе провалиться. И пускай".



"Пожалуйста, создавайте эту шумиху, потому что это лишь сделает слаще каждую нашу победу. Именно так я к этому отношусь. Прежде вокруг нас уже была шумиха, и людям нравится идея о том, что мы можем провалиться, но мы обожаем такое отношение к себе".



"Чисто из-за требла в прошлом сезоне мы находимся в очень другом положении. Это усложняет задачу по поддержанию этих уровней, и я говорю не о требле, а о том, чтобы снова выигрывать трофеи".



"После такого сезона, как был у нас, очень легко расслабиться, очень легко почувствовать, что ты достиг совершенства. Хотя, разумеется, это очень большое и особенное достижение для всех нас, для клуба и для фанатов", — цитирует Диаша Daily Star.