Тен Хаг: "Травмы останавливают наш прогресс"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на то, что обилие травм мешает развитию его команды.

Только на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" минимум на два месяца лишился защитника Лисандро Мартинеса из-за травмы колена.



Это уже вторая серьезная травма Мартинеса в этом сезоне, но в лазарете "Юнайтед" успели побывать и многие другие игроки, что никак не дает Тен Хагу выпустить на поле свой сильнейший стартовый состав.



"Это вызывает огромное разочарование, абсолютно. Это останавливает прогресс".



"Каждый раз, когда тебе приходится приспосабливаться, ты лишаешься отработанных шаблонов, налаженных связок. Это то, что мы наблюдаем".



"Кажется, мы использовали девять различных сочетаний в центре обороны. На других позициях нам тоже приходится много меня игроков, и это вынужденная мера ввиду травм. Надеюсь, нам удастся обрести постоянство в плане состава", — цитирует Тен Хага Sky Sports.