"Наполи" пытался перехватить Дрэгушина

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о своей неудачной попытке увести защитника Раду Дрэгушина из под носа у "Тоттенхэма".

В январе "Тоттенхэм" приобрел Дрэгушина у "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов, предпочтя "шпор" "Баварии".



Также у Дрэгушина был вариант с "Наполи", причем чемпионы Серии А были готовы платить Раду больше, чем "Тоттенхэм" или "Бавария", но 22-летний румын уже выбрал Англию.



"Я предлагал ему больше, чем кто-либо. Никто не предлагал ему таких цифр, которые мы бы гарантировали ему".



"Дженоа" ответил мне: "На него также претендует "Бавария", но парень по-настоящему хочет в Англию". Дело было не в деньгах. Когда ты пытаешься купить футболиста, деньги не всегда имеют решающее значение".



"Если тебе говорят, что этот талант, которого ты хочешь заполучить, стремится в определенную лигу, ты лишь можешь смириться и остановиться. Мы старались, но он сделал другой выбор", — цитирует Де Лаурентиса Evening Standard.