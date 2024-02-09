Кивер будет целью для итальянских клубов летом

Защитник "Арсенала" Якуб Кивер обещает стать трансферной целью для итальянских клубов грядущим летом.

По информации Evening Standard, интерес к Киверу из Италии существовал еще в январе, когда желание заполучить Якуба выразил "Милан".



"Арсенал" дал понять "россонери", что Кивер не продается. Учитывая травму Юрриена Тимбера, главный тренер "канониров" Микель Артета просто не мог позволить себе отпустить Якуба посреди сезона.



Кроме того, в последнее время Кивер демонстрирует определенный прогресс, получая больше игрового времени. Например, в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в прошлое воскресенье (3:1) Якуб вышел на поле в перерыве.



Грядущим летом у "Арсенала" может появиться соблазн продать или отправить в аренду Кивера, и ожидается, что "Милан" снова будет среди претендентов на 23-летнего защитника сборной Польши.



Чуть более года назад "Арсенал" приобрел Кивера у "Специи" за 21 миллион фунтов. Якуб имеет контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев и, помимо центра обороны, также способен сыграть левого защитника и опорника.