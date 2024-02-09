"Арсенал" следит за Нико Уильямсом
Скауты "Арсенала" следят за вингером "Атлетика" Нико Уильямсом.
По информации Daily Mirror, вингер — одна из позиций, которые главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется укрепить в летнее трансферное окно.
"Арсенал" имеет давний интерес к Педру Нету из "Вулверхэмптона", однако в шорт-листе лондонского клуба значится и Уильямс, который лишь в декабре заключил с "Атлетиком" новый контракт до 2027 года.
Уильямс очень ярко выглядит в этом сезоне, забив три гола и отдав шесть результативных передач в Ла Лиге, где клуб из Бильбао занимает пятое место.
В борьбе за 21-летнего игрока сборной Испании "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Реал".
09.02.2024 12:00
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Если будет конкуренция со стороны других клубов, то ггшки не выиграют явно. Заднеприводные подписывают лишь никому не нужных игроков.
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