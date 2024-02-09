"Арсенал" следит за Нико Уильямсом

Скауты "Арсенала" следят за вингером "Атлетика" Нико Уильямсом.

По информации Daily Mirror, вингер — одна из позиций, которые главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется укрепить в летнее трансферное окно.



"Арсенал" имеет давний интерес к Педру Нету из "Вулверхэмптона", однако в шорт-листе лондонского клуба значится и Уильямс, который лишь в декабре заключил с "Атлетиком" новый контракт до 2027 года.



Уильямс очень ярко выглядит в этом сезоне, забив три гола и отдав шесть результативных передач в Ла Лиге, где клуб из Бильбао занимает пятое место.



В борьбе за 21-летнего игрока сборной Испании "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Реал".