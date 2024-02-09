Саутгейт определится со своим будущим после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что примет решение насчет своего будущего после Евро-2024.

Контракт Саутгейта с FA рассчитан до декабря, однако обе стороны заранее договорились, что после Евро-2024 грядущим летом подумают о целесообразности продолжения сотрудничества.



Саутгейт считает, что принять какое-либо решение сейчас означало бы нанести вред национальной команде перед турниром в Германии.



"Все просто — нужно посмотреть, как пройдет лето. Я знаю, чего мы способны достичь. Я знаю, какова моя собственная планка успеха, а насчет всего остального я особо не думаю. Я сосредоточен лишь на том, чтобы попытаться выиграть турнир со сборной Англии".



"Мы должны проявить себя, а я должен принимать лучшие решения по каждому. До турнира я не буду в положении, чтобы принять это решение. Если бы мы договорились о чем-нибудь заранее, это бы нанесло вред нашему выступлению", — цитирует Саутгейта The Guardian.