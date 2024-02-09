"Милан" проявляет интерес к Поттеру

Грэм Поттер "Милан" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру.

Поттер находится без работы с апреля прошлого года, когда он был уволен из "Челси". Спустя 10 месяцев Грэм полон желания снова тренировать.

Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" рассматривает Поттера в качестве возможной замены для Эрика Тен Хага, если тот все-таки будет уволен.

Как сообщает talkSPORT, также у Поттера есть вариант с "Миланом", который планирует назначить нового главного тренера после окончания этого сезона.

Целью номер один "Милана" является бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, тогда как Поттер значится для "россонери" запасным вариантом.


Метки Милан, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2024 10:00

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