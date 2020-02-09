"Юнайтед" предложит новый контракт Майну
"Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт своему полузащитнику Кобби Майну.
Майну только в конце ноября впервые в своей карьере получил место в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.
С тех пор 18-летний англичанин, заманить которого под свои знамена мечтает сборная Ганы, является одним из лучших игроков команды Эрика Тен Хага.
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Юнайтед" отводит Майну ключевую роль в своих планах на будущее и хочет наградить Кобби прибавкой к зарплате.
"Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с лагерем Майну и теперь готовится сделать продукту своей академии предложение о новой сделке.
09.02.2024 09:00
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