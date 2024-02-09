"Сити" получил призовые от УЕФА на 115 млн. фунтов

"Манчестер Сити" получил наибольшие призовые от УЕФА за выступление в Лиге Чемпионов по итогам прошлого сезона.

Напомним, кубок Лиги Чемпионов стал одним из трех трофеев, завоеванных "Сити" в сезоне 2022/23. Также "горожане" выиграли Премьер-Лигу и Кубок Англии.



За первую в своей истории победу в Лиге Чемпионов "Сити" был щедро вознагражден УЕФА. Призовые клуба с "Этихад" составили 134.9 млн. евро (115.2 млн. фунтов).



При этом доля "Челси", который в 1/4 финала уступил "Реалу", составила 95.9 млн. млн. евро (81.9 млн. фунтов). "Ливерпуль", уступивший в 1/8 финала все тому же "Реалу", получил от УЕФА 84.3 млн. евро (72 млн. фунтов).



Как и "Ливерпуль", "Тоттенхэм" сошел с дистанции уже в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов. "Шпоры" были биты "Миланом", и их призовые составили 65.7 млн. евро (56.1 млн. фунтов).



А вот в Лиге Европы наибольшие призовые забрал "Манчестер Юнайтед" — 32.6 млн. евро (27.9 млн. фунтов). При этом "красные дьяволы" достигли только 1/4 финала, где уступили "Севилье".



"Вест Хэму" же победа в Лиге Конференций принесла 22.1 млн. евро (18.9 млн. фунтов).



