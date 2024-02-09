Фирмино до сих пор не знает, почему Бувач ушел из "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признался, что до сих пор не знает, почему Желько Бувач покинул должность ассистента главного тренера "красных".

Бувач ассистировал Клоппу на протяжении подавляющей части тренерской карьеры Юргена — сперва в "Майнце", затем в дортмундской "Боруссии", а после и в "Ливерпуле".



Ныне трудящийся в московском "Динамо" Бувач по прозвищу "Мозг" был правой рукой Клоппа до весны 2018, когда Желько внезапно покинул "Ливерпуль" перед полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против "Ромы".



Изначально уход Бувача преподносился как временный, однако Желько так и не вернулся в "Ливерпуль", и Фирмино с другими игроками до сих пор не знают, почему Клопп остался без "Мозга".



"Босс считал себя сердцем тренерского штаба, Пит (Кравиц) был глазом, а Желько был мозгом".



"Желько, правая рука Клоппа, был тем, кто активно участвовал в тренировках, все организовывал и руководил занятиями".



"Его уход в 2018 году был немного странным для всех нас — никто не понимал, что случилось. Мы не знаем этого до сих пор, и мы ничего не слышали от Желько".



"В то время ходили слухи, что они поругались из-за какого-то приобретения. Если честно, я никогда не спрашивал босса насчет этого", — вспоминает Фирмино в своей новой книге "Si Senor: My Liverpool Years".