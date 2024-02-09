Хаверц счастлив в "Арсенале"

Атакующий полузащитник Кай Хаверц заявил, что счастлив и чувствует себя комфортно в "Арсенале".

Хаверц до сих пор не переубедил своих многочисленных критиков, которые считают его приобретение у "Челси" за 65 миллионов фунтов прошлым летом трансферным провалом для "Арсенала".



Хаверц забил лишь пять голов за свой новый клуб, однако сам 24-летний немец очень доволен тем, как освоился на "Эмирейтс".



"Прежде я был очень сосредоточен лишь на атакующих действиях, но оборона тоже является важной частью игры, и я знаю это. Поэтому я довольно много работал над обороной".



"Я привыкал ко всем этим игрокам, к их стилю игры, и сейчас я чувствую себя очень комфортно в этой команде, так что это хорошо".



"Прошло уже шесть месяцев, и мы слегка позади "Ливерпуля". Но я все равно думаю, что мы сыграли много хороших матчей, одержали много важных побед, и на кону по-прежнему многое стоит".



"Думаю, я очень хорошо адаптировался, и я обожаю быть вместе со своими партнерами, быть с командой. Это бывает очень весело в раздевалке и на поле. Это упорная работа, но также это весело. Это делает меня счастливым".



"Надеюсь, мы сможем завоевать трофеи. Думаю, у нас есть команда для этого, а также тренер и персонал, но впереди еще длинный путь. Мы выкладываемся на 100 процентов для завоевания трофеев, и я надеюсь, мы сможем завершить сезон с ними", — цитирует Хаверца Sky Sports.