Лучшие голы Премьер-Лиги в январе (ВИДЕО)

Лучшие голы декабря Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 458

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 09.02.2024 01:19 # lexa-arsenal
    петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.

    girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.

    liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.

    electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!

    уебки сука. сидите в своих кружках кущайте говно запивайте мочой и не лезьте в мои интернеты со своими сучьими коментами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66348/?c=1

    (ответить)

  2. narcot-fake 09.02.2024 01:00 # narcot-fake
    Конечно же Бернардо и Бобб

    (ответить)

  3. spisok-vatnikov 09.02.2024 00:56 # spisok-vatnikov
    mufc1994
    el-ray/jack-4poker/jokerz/pamparampam
    takernotagiver
    ian/szobo88
    mafia/liverputin
    felix-the-cat/mikkiynwa/lfcmikki14/?russiaforward
    v-0987654321/slash-lfc/?russiaforward
    bushwacka/progressive
    sexan
    m-ballack
    gameboy/moneymaker
    lancerlancer1/explosion/mata-hazard
    v-0987654321/slash-lfc
    hammersmith
    sixth-place
    sausage
    redman31
    dexter
    fiezzo/melwood-lfc/deman82
    geniusss
    danmancunian
    quavo
    hunter022
    ivan-tns
    liverpool-95
    cesc-fabregas4
    largo-winch
    wengerrrro
    van-dijk
    kompotttt
    kagawa
    bangladesh
    dragon
    lahmatyj
    sace
    superperez101
    keita
    steveg8
    drogba11cool
    bes-ter

    (ответить)

  4. narcot 09.02.2024 00:51 # narcot
    30% россиян выступают за исключение теории Дарвина из школьного курса — ВЦИОМ.

    Среди противников дарвинизма преобладают женщины, люди со средним образованием, граждане старше 60 лет и жители Северного Кавказа.


    РУСНЯ УХЕХЕ

    (ответить)

  5. kos9k 09.02.2024 00:38 # kos9k
    Zeсифилис е6аный бич

    ссу в ебучку каждому, кто поддерживает этого жида

    (ответить)

  6. portovym-poker 09.02.2024 00:27 # portovym-poker
    Без чепухапульцев?

    (ответить)

  7. tucker-carlson 09.02.2024 00:22 # tucker-carlson
    Спасибо!

    (ответить)

  8. fiezzo 09.02.2024 00:11 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Всегда забивают лучшие голы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: