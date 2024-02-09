Лучшие голы Премьер-Лиги в январе (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.
09.02.2024 00:05
Просмотров: 458
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в январе.
09.02.2024 00:05
Просмотров: 458
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петушки в красном раскукарекались, пройдем по порядку.
girasimus - очевидный пидар, что тут говорить. но мало ему сосать хуи, так он еще пытается строить из себя некую ванду с предсказанием счета, хотя предсказать он может лишь количество хуев за своей щекой. умолкни мразь, и без тебя на этом свете и сайте слишком много поноса.
liverpool 2312 просто ущербное говно, которому не хватает ни мозгов ни индвидуальности на то чтобы себе ник придумать, а туда же лезет, комментирует, мол кто такие Арсенал. Иди лучше присади на клыка girasmusu авось прокатит твой гнилостный трючок спрятаться за брендом этой помойки, отсосет тебе эта машка гнилозубая.
electric тут тоже все понятно. шлюха мать, разнорабочий отчим, который регулярно поебывает его в жепу по пьяни. и теперь electric затаил злобу и агрессию на весь мир, чето там когото возить по полю хочет, хотя все что он возит это свое очько наполненное протухшей спермой отчима. еще и ник взял себе такой типа отчим разнорабочий а я буду ниибаца илитный electric. пожуй гавна петушок!
уебки сука. сидите в своих кружках кущайте говно запивайте мочой и не лезьте в мои интернеты со своими сучьими коментами.
Источник: http://fapl.ru/posts/66348/?c=1
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Конечно же Бернардо и Бобб
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mufc1994
el-ray/jack-4poker/jokerz/pamparampam
takernotagiver
ian/szobo88
mafia/liverputin
felix-the-cat/mikkiynwa/lfcmikki14/?russiaforward
v-0987654321/slash-lfc/?russiaforward
bushwacka/progressive
sexan
m-ballack
gameboy/moneymaker
lancerlancer1/explosion/mata-hazard
v-0987654321/slash-lfc
hammersmith
sixth-place
sausage
redman31
dexter
fiezzo/melwood-lfc/deman82
geniusss
danmancunian
quavo
hunter022
ivan-tns
liverpool-95
cesc-fabregas4
largo-winch
wengerrrro
van-dijk
kompotttt
kagawa
bangladesh
dragon
lahmatyj
sace
superperez101
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bes-ter
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ссу в ебучку каждому, кто поддерживает этого жида
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Без чепухапульцев?
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Спасибо!
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Россия
Путин
Ливерпуль
Всегда забивают лучшие голы
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