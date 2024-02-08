Фанат "Челси" отлучен на футбола на три года за атаку на Дубравку

Фанат "Челси" был отлучен на три года от футбола за атаку на голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравку.

Данный инцидент случился в четвертьфинальном матче Кубка Лиги между "Челси" и "Ньюкаслом" на "Стэмфорд Бридж" 19 декабря.



25-летний фанат домашней команды Джордан Чидли, вырвавшись из объятий стюарда, выбежал на игровое поле и грудью толкнул Дубравку.



Как сообщает BBC, в четверг Чидли предстал перед Магистратским судом Вестминстера. Джордан признал свою вину, но отметил, что совершил этой поступал не из-за злого умысла, а из-за эйфории.



В итоге суд признал Чидли виновным, оштрафовав на 807 фунтов и запретив посещать все футбольные матчи в стране на протяжении трех лет.



Добавим, "Челси" выиграл тот матч только в серии пенальти, впоследствии достигнув финала Кубка Лиги, в котором 25 февраля сразится против "Ливерпуля".



