Жеребьевка Лиги Наций сезона 2024/25

В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2024/25.

По итогам прошлого сезона сборная Англии выбыла во второй дивизион турнира (Лига B), и соперниками команды Гарета Саутгейта по группе здесь стали Ирландия, Финляндия и Греция.



Групповой этап Лиги Наций продлится с 5 сентября по 19 ноября. В марте 2025 состоятся матчи на вылет, а финальный турнир из четырех команд пройдет с 4 по 8 июня 2025.



Как уже было сказано, англичане попали в Лигу B, поэтому лишь могут повыситься в классе, а трофей разыграют команды с первых и вторых мест групп Лиги A.



Добавим, это будет уже четвертый розыгрыш Лиги Наций.



Лига A



Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа A3: Голландия, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа A4: Шотландия, Испания, Швейцария, Сербия



Лига B



Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа B3: Норвегия, Австрия, Словения, Казахстан

Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция



Лига C



Группа C1: Азербайджан, Швеция, Словакия, Эстония

Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар

Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия

Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия



Лига D



Группа D1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа D2: Молдавия, Мальта, Андорра