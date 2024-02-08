Жеребьевка Лиги Наций сезона 2024/25
В результате проведенной УЕФА жеребьевки сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Лиги Наций сезона 2024/25.
По итогам прошлого сезона сборная Англии выбыла во второй дивизион турнира (Лига B), и соперниками команды Гарета Саутгейта по группе здесь стали Ирландия, Финляндия и Греция.
Групповой этап Лиги Наций продлится с 5 сентября по 19 ноября. В марте 2025 состоятся матчи на вылет, а финальный турнир из четырех команд пройдет с 4 по 8 июня 2025.
Как уже было сказано, англичане попали в Лигу B, поэтому лишь могут повыситься в классе, а трофей разыграют команды с первых и вторых мест групп Лиги A.
Добавим, это будет уже четвертый розыгрыш Лиги Наций.
Лига A
Группа A1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
Группа A2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
Группа A3: Голландия, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
Группа A4: Шотландия, Испания, Швейцария, Сербия
Лига B
Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
Группа B3: Норвегия, Австрия, Словения, Казахстан
Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Лига C
Группа C1: Азербайджан, Швеция, Словакия, Эстония
Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар
Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Белоруссия
Группа C4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Лига D
Группа D1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
Группа D2: Молдавия, Мальта, Андорра
08.02.2024 22:00
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