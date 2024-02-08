Чилуэлл впечатлен сплоченностью "Челси"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл признался, что он был впечатлен сплоченностью команды перед матчем Кубка Англии против "Астон Виллы".

К выезду в Бирмингем "Челси" подходил на фоне поражений от "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" с четырьмя пропущенными голами в каждом.



Однако эти неудачи только сплотили Чилуэлла и партнеров, что стало ключом к их победе со счетом 1:3 в среду вечером.



"Это именно та реакция, которую мы хотели и в которой нуждались".



"Мы хотели оказаться под таким давлением. Мы преуспели благодаря этому. Уверенность в раздевалке до матча — эта сплоченность — была одной из лучших, что видел".



"Мы проявили себя на поле. Это заслуга не только тренера, но также игроков, персонала, фанатов — каждый, кто связан с клубом, нуждался в этом сегодня. Нужно отдать должное всем парням", — цитирует Чилуэлла Evening Standard.