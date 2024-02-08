"Борнмут" выкупит Синистерру за 20 млн. фунтов

"Борнмут" решил потратить 20 миллионов фунтов на выкуп вингера Луиса Синистерры у "Лидса".

Этот сезон Синистерра проводит за "Борнмут" на правах аренды из "Лидса". Луис сыграл 17 матчей за "вишенок" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав три результативные передачи.



За свои 688 сыгранных в этом сезоне минут Синистерра сделал достаточно, чтобы убедить "Борнмут" воспользоваться своим правом на выкуп Луиса у "Лидса".



The Athletic ожидает, что "Борнмут" подтвердит постоянный трансфер 24-летнего колумбийца в ближайшие дни.



В 2022 году Синистерра был куплен "Лидсом" у "Фейеноорда" за 21 млн. фунтов. За свой единственный сезон на "Элланд Роуд" Луис забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 26 матчах.